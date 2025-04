RECEITA

Gosta do frango frito do KFC? Veja uma versão saudável e proteica para fazer em casa

Influencer Betto Auge ensinou receita nas redes sociais; confira

Você é fã do frango frito do KFC, mas quer manter a dieta? Pois saiba: o influenciador Betto Auge ensinou nas redes sociais a fazer uma versão mais saudável do prato. Segundo ele, a receita é proteica e baixa em caloria. Entre os ingredientes, estão peito de frango em tiras, ovo, flocos de milho, sal e pimenta a gosto, além dos opcionais páprica e alho em pó.>

Betto, vale citar, é dono do que é considerado o maior perfil de receitas saudáveis do Brasil. Ele acumula 4,6 milhões de seguidores no Instagram, além de 1,1 milhão no TikTok.>