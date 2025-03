BBB

Gracyanne Barbosa chora ao relembrar passado de pobreza: ‘Pegava comida no lixo’

A modelo e empresária Gracyanne Barbosa abriu o coração no BBB 25 após ser questionada sobre pegar comida escondido no reality. Ela chorou ao relembrar quando viveu em situação de pobreza e precisava pegar comida no lixo. >