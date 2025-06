GASTRONOMIA

Hoje é o Dia Mundial do Donut! Veja três receitas para comemorar a data

Aprenda como preparar essa delícia em casa!

A primeira sexta-feira de junho é uma data especial para os fãs de doces. Afinal, é quando se comemora o Dia Mundial do Donut. A celebração foi criada nos Estados Unidos em 1938, para homenagear as mulheres que serviram donuts aos soldados na Primeira Guerra Mundial. O que começou como uma comemoração daquele país foi adotada por várias pessoas ao redor do mundo, e, hoje, o Dia do Donut é uma celebração mundial!>