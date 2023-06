Homem é morto após ser flagrado importunando mulher durante live em ônibus

Uma mulher, de 29 anos, conseguiu fazer uma live no Instagram para mostrar que estava sendo vítima de uma importunação sexual dentro de um ônibus em Aracaju, Sergipe, na manhã desta segunda-feira (29). Nas imagens, a vítima conseguiu capturar o homem segurando o órgão genital fora da bermuda, olhando para a mulher, que questiona o motivo dele estar realizando o ato obsceno. Em seguida, ela se levanta e pede para que o motorista pare o veículo. O homem discute com a vítima e nega o assédio, mas outros passageiros observaram o ato obsceno e reagiram também.

Um homem expulsa o suspeito da condução e passa a agredi-lo. A mulher acionou a Guarda Municipal de Aracaju ao chegar no terminal de ônibus, mas o homem não foi localizado. Conforme o UOL, a vítima iria registrar o boletim de ocorrência nesta terça-feira (30), devido ao trabalho novo.

No entanto, no início da tarde após a importunação sexual, o homem foi encontrado morto dentro da própria casa, na região metropolitana de Aracaju. A Polícia Militar de Sergipe descobriu que o suspeito se chamada Júlio César dos Santos, de 24 anos.

"No trajeto para o local do crime, recebemos informações e vídeos de um crime de importunação sexual registrado mais cedo dentro de um ônibus urbanos de Aracaju. Quando chegamos ao local, acompanhamos os trabalhos periciais e diante do que foi visto e das informações coletadas, é possível verificar que a vítima é a mesma pessoa que cometeu a importunação sexual", explica o delegado Tarcísio Tenório.