Hora de ouvir o universo: tire a sua sorte do dia para esta terça (4 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia ideal para se descobrir de dentro para fora. Esta terça-feira (4) traz um energia de autoconhecimento e renovação, com a possibilidade de rompimentos de ciclos negativos e hábitos nocivos. Depois de muita paciência e luta, o momento convida cada um a abraçar aquilo que realmente te faz bem e dar um basta aos vícios.

A sorte do dia mostra ainda que é possível mudar e querer a transformação já o primeiro passo, mostrando que o nosso interior não está mais satisfeito com a forma que estamos agindo atualmente.

A mensagem do dia é a seguinte:

Às vezes, é necessário deixar algo 'morrer' para que o melhor de si aflore. O fim de um ciclo é uma renovação e uma oportunidade de abrir espaço para a evolução física e espiritual. 

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

