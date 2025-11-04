Hora de ouvir o universo: tire a sua sorte do dia para esta terça (4 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia ideal para se descobrir de dentro para fora. Esta terça-feira (4) traz um energia de autoconhecimento e renovação, com a possibilidade de rompimentos de ciclos negativos e hábitos nocivos. Depois de muita paciência e luta, o momento convida cada um a abraçar aquilo que realmente te faz bem e dar um basta aos vícios.
A sorte do dia mostra ainda que é possível mudar e querer a transformação já o primeiro passo, mostrando que o nosso interior não está mais satisfeito com a forma que estamos agindo atualmente.
Sorte do dia
A mensagem do dia é a seguinte:
Às vezes, é necessário deixar algo 'morrer' para que o melhor de si aflore. O fim de um ciclo é uma renovação e uma oportunidade de abrir espaço para a evolução física e espiritual.
