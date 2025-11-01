MENSAGEM DO DESTINO

Hora de renovar as energias: tire a sua sorte do dia para este sábado (1 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:00

Crédito: Shutterstock

Hoje é o dia de celebrar o início de um novo ciclo com a chegada do mês de novembro. Este sábado (1) traz uma energia de renovação, mas também de resoluções e justiça pelo o que passou. Cheio de força e atitude, o momento convida a cada um buscar uma paz interior se conectando com a sua essência, mas sempre se dando o devido valor.

A sorte do dia mostra ainda que nem todas as batalhas precisam ser travadas, mas, algumas, se ignoradas podem causar um mal ressentimento e rancor que não se deve cultivar, principalmente em momentos de início de um novo mês. Ou seja, é hora de colocar os pontos no "i" para seguir!

A mensagem do dia é a seguinte:

A tranquilidade é uma chave que se alcança por uma ingenuidade inconsciente, quase infantil, ou por um equilíbrio energético forte aliado a uma boa autoestima. Escolha certo como você quer encontrar a paz.