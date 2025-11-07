Hora de testar o destino: tire a sua sorte do dia para esta sexta (7 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia para se arriscar ao novo. Esta sexta-feira (6) promete reviravoltas caso a pessoa se permita abrir mão do controle e experimentar, sem tanto planejamento prévio. O trabalho, a vida amorosa e até as amizades poderão ganhar novos rumos, com chegada de pessoas novas e oportunidades, caso se esteja de portas abertas.
A sorte do dia mostra ainda que o medo é normal mas que não podemos nos deixar paralisar de viver aquilo que desejamos por conta dele.
Sorte do dia
A mensagem do dia é a seguinte:
Dá para renascer várias vezes nesta mesma vida. Basta desaprender o receio de mudar.
