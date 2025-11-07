Acesse sua conta
Hora de testar o destino: tire a sua sorte do dia para esta sexta (7 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia para se arriscar ao novo. Esta sexta-feira (6) promete reviravoltas caso a pessoa se permita abrir mão do controle e experimentar, sem tanto planejamento prévio. O trabalho, a vida amorosa e até as amizades poderão ganhar novos rumos, com chegada de pessoas novas e oportunidades, caso se esteja de portas abertas.

A sorte do dia mostra ainda que o medo é normal mas que não podemos nos deixar paralisar de viver aquilo que desejamos por conta dele. 

A mensagem do dia é a seguinte:

Dá para renascer várias vezes nesta mesma vida. Basta desaprender o receio de mudar.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

