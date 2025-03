INDIRETA?

‘Houve quem apostasse no fracasso’, diz Bruno Gagliasso ao completar 15 anos com Giovanna Ewbank

Ator compartilhou desabafo e declaração em suas redes sociais nesta quinta (13)

“Um amor que multiplica, que agrega, que fortalece. Sempre lado a lado. Ela ao meu lado, seja me incentivando, seja me puxando de volta para a realidade. E eu ao lado dela, a cada dia mais apaixonado, admirando cada gesto, cada novidade, cada brilho no olhar", escreveu o astro. >

Bruno ainda confessou que ele e a apresentadora mantém a paixão intensa do início do relacionamento. “Ainda somos aqueles jovens namorados, empolgados com todas as possibilidades. Mesmo com o medo que a maturidade traz – porque crescer também é entender os riscos –, seguimos de mãos dadas, nos jogando no desconhecido”. >