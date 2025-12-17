CONFIRA

Idoso deixa dentadura cair em recipiente de restaurante self-service e viraliza; veja vídeo

Homem pegou dentadura e colocou novamente na boca

Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20:58

Idoso deixou dentadura cair em self service Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo inusitado chamou atenção nas redes sociais, após um idoso ter deixado a dentadura cair num recipiente de feijão de caldo em um restaurante self-service. O vídeo dividiu opiniões.

Na gravação o idoso aparece colocando o feijão no prato, quando a dentadura cai, e ele coloca a mão na comida e dentadura diretamente na boca novamente, enquanto várias outras pessoas esperam na fila. No momento, as pessoas têm várias reações, inclusive alguns ficam pasmos com a cena que acabaram de ver.

Idoso retirou dentadura da comida 1 de 4

A atitude do idoso dividiu opiniões por se tratar de um risco à saúde. “Que besteira! Todo feijão leva um dentinho de alho, que custa adicionar um dentinho de véi?”, escreveu uma internauta em tom de brincadeira. “Tadinho gente, deve ter ficado cheio de vergonha pelo constrangimento”, escreveu outra, em um comentário, concordado por muitos.