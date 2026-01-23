Acesse sua conta
Idoso ‘rabugento’ deixa herança para garçonete que o tratava bem em restaurante

Veterano da Segunda Guerra Mundial revelou que atendente o tratava com compaixão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 20:08

curiosidade
Melina foi surpreendida após morte de idoso Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ser gentil, educado e fazer o bem são atitudes importantes para viver bem, mas princípios básicos da educação também podem render bons frutos. Uma história real chamou atenção de internautas, e mostrou como fazer o bem sempre vale a pena.

O caso de Melina Salazar viralizou por causa de sua paciência e bondade. Ela trabalhava no restaurante Luby’s em Brownsville, no Texas (EUA), e atendeu um idoso chamado Walter Buck Swords por cerca de 7 anos.

Luby’s

Restaurante fica em Brownsville, no Texas (EUA) por Reprodução | Google

O cliente ranzinza era conhecido por ser rude, grosso e mal-humorado, e a maioria dos funcionários evitava atendê-lo. No entanto, Melina sempre o tratava com gentileza e paciência, garantindo que ele fosse bem servido todas as vezes que ia ao restaurante.

Após a morte de Walter, Melina foi surpreendida ao descobrir que ele a incluiu no seu testamento e deixou uma quantia em dinheiro para ela. Relatos mencionam cerca de 50 mil dólares na época, como forma de gratidão.

Walter era veterano da Segunda Guerra e teria deixado a herança porque Melina foi a única pessoa que demonstrou compaixão e consistência no tratamento ignorando o seu jeito rústico.

Tags:

Histórias Curiosas

