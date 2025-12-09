DIVERSÃO EM ALTO-MAR

Ilhas privativas e shows exclusivos: como é e quanto custa viajar em um cruzeiro da Disney pelo Caribe

Cruzeiro parte de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e para nas ilhas exclusivas da Disney nas Bahamas: Castaway Cay e Lookout Cay

Wladmir Pinheiro

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:36

No Very Merrytime Cruises, o Natal começa no mar no cruzeiro da Disney Cruise Line Crédito: Divulgação

O navio começa a deslizar tão suavemente que mal nos damos conta. Surpreendente, dadas suas dimensões titanescas: são 4 mil passageiros embarcados, mais de 1,2 mil cabines e 340 metros de comprimento. Não fossem os pequenos barcos que surgem pelo caminho, mal daria pra perceber que avançamos tão rápido em direção ao mar.

Faz calor, mas o vento bate cada vez mais forte e entrega: estamos no meio do oceano. As músicas que saem dos alto-falantes são como uma trilha sonora de um conto de fadas. As crianças correm fantasiadas pelos corredores bem decorados: são pequenas Cinderelas, Tianas, Jack Sparrows e Stitches.

Não estamos em qualquer embarcação: estamos no Dream, um navio da Disney Cruise Line. É mesmo um sonho, e os passageiros logo se impressionam com a embarcação. Rapidamente esquecemos que estamos em alto mar e entramos numa espiral de diversão de quatro dias, num cruzeiro que parte de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e para nas ilhas exclusivas da Disney nas Bahamas: Castaway Cay e Lookout Cay.

Em épocas especiais do ano, como no Natal e no Réveillon, o Disney Dream ganha festas à fantasia, decorações temáticas e espetáculos exclusivos. Nesses períodos, os cruzeiros ficam ainda mais mágicos e divertidos.

Disney Dream, cruzeiro da Disney Cruise Line Crédito: Divulgação

A grandiosidade do Dream não está apenas no tamanho e no conforto das cabines, mas na quantidade de atrações e diversão que ele oferece. O navio abriga algumas das experiências mais interessantes da frota da Disney Cruise Line.

Dos guris aos mais velhos

As piscinas são os espaços preferidos das famílias durante o dia. O destaque é o AquaDuck, um tobogã aquático transparente que serpenteia desde o alto até a lateral externa do navio, e oferece vistas do oceano a dezenas de metros de altura. Tudo isso enquanto se desliza velozmente pelo tubo. Você verá pessoas de todas as idades na fila.

Cruzeiro da Disney Cruise Line parte de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos Crédito: Divulgação

O cruzeiro tem atividades desde os bebês e crianças menores, até adolescentes e adultos. Durante o dia, os pequenos se encantam no Nemo’s Reef, uma área aquática inspirada no universo de Procurando Nemo.

O It’s a Small World Nursery é uma área monitorada para os muito pequenos. Já os maiorzinhos se divertem no Oceaneer Club e Oceaneer Lab, em que se pode pilotar naves de Star Wars, ou explorar brinquedos do universo Toy Story. Brincadeiras e oficinas acontecem ao longo de todo o dia.

Dentro do navio, a Bibbidi Bobbidi Boutique é um dos destinos mais procurados pelos pequenos. De lá, as crianças saem transformadas em princesas, cavaleiros e piratas prontos para viverem histórias dignas de conto de fadas.

O navio possui duas áreas para os adolescentes: o Edge é voltado para quem acabou de sair da infância, entre os 11 e 14 anos; já o Vibe é para os que estão entre 14 a 17. Esses espaços são cheios de games, cinema e atividades esportivas.

Praia de Castaway Cay, exclusiva da Disney Crédito: Divulgação

Para os mais velhos

O navio tem áreas exclusivas para adultos, com bares e restaurantes onde crianças não entram. Há desde piscinas próprias, lounges e até spa completo em áreas reservadas do navio.

O Dream oferece espetáculos de teatro ao estilo dos grandes musicais da Broadway, onde os clássicos da Disney ganham vida com música, dança e efeitos especiais. São imperdíveis.

Restaurante Palo, exclusivo para adultos no cruzeiro da Disney Cruise Line Crédito: Divulgação

Comida a bordo

A bordo do Disney Dream, os hóspedes jantam em um sistema de rodízio que garante a visita a cada um dos três restaurantes temáticos. No Enchanted Garden é como jantar num grande jardim. O Animator's Palate é dedicado à animação, em que os desenhos ganham vida e participam da refeição em um momento pra lá de divertido. O Royal Palace é elegante e te leva para dentro de um castelo de princesa.

Alta gastronomia a bordo

Há ainda restaurantes exclusivos, como o francês Remy, e o delicioso Palo, inspirado na culinária italiana, sofisticados e apenas para os adultos. Jantar nesses restaurantes não está incluído nas diárias do cruzeiro, mas definitivamente valem a pena. Reserve com atencedência.

Para a alimentação do dia a dia, há o restaurante Cabana’s, que funciona como o buffet do navio, e, nos decks, há lanches, como pizza, hot dog e sorvete, a qualquer hora. Basta entrar na fila.

Para a sobremesa, a parada obrigatória é na Vanellope’s Sweets, loja de doces e guloseimas que adoça todos os paladares.

Vanellope’s Sweets, loja de doces e guloseimas Crédito: Divulgação

Vista sua fantasia

À noite, as piscinas se fecham, e o deck superior pode se transformar em um cinema à céu aberto, com exibições dos clássicos da Disney. A área externa vira também um palco para apresentações de Halloween e Natal.

No Very Merrytime Cruises, o Natal começa no mar no cruzeiro Crédito: Divulgação

No Halloween on the High Seas, o navio ganha um clima de mistério: a decoração inclui abóboras gigantes, luzes alaranjadas, uma árvore mágica que marca o início da celebração, e personagens divertidamente assustadores. As famílias participam de caça aos doces e encontros com Mickey e seus amigos vestidos especialmente para o clima de travessuras. Nesses dias, os passageiros também costumam se fantasiar e participar da festa como se tivessem saído direto do universo mágico.

Os navios da Disney são os únicos autorizados a realizar queima de fogos em mar aberto, e coroam a animação da festa, numa marca já registrada dos parques.

No Very Merrytime Cruises, o Natal começa no mar. Pinheiros decoram o átrio, flocos de neve artificial caem durante os eventos noturnos e os personagens surgem com roupas natalinas especiais. O grande momento é a cerimônia de acender as luzes da árvore do átrio, uma tradição que hipnotiza a todos.

Praia de Castaway Cay, exclusiva da Disney Crédito: Divulgação

Castaway Cay, a ilha particular

A primeira parada é em uma das ilhas privativas da Disney nas Bahamas. A Castaway Cay é um parque temático ao ar livre, mas com areia branca e mar azul-turquesa de águas calmas, ideais para crianças.

É possível alugar bicicleta para explorar toda a ilha, ou se aventurar no mar com caiaques e máscaras de snorkel, em que os mergulhadores exploram um recife artificial com estátuas e peças de navios afundados.

Para quem busca mais tranquilidade, a ilha tem uma área só para maiores de 18 anos, a praia de ‘Serenity Bay’. Ali, o clima é de tranquilidade, com espreguiçadeiras, sombra, e possibilidade de relaxar longe da agitação familiar.

Nas ilhas, a alimentação segue o padrão Disney: churrasco servido em áreas amplas e bastante organizado.

Cruzeiro da Disney Cruise Line para nas ilhas exclusivas da Disney nas Bahamas: Castaway Cay e Lookout Cay Crédito: Divulgação

Lookout Cay: o novo capítulo da Disney nas Bahamas

A nova ilha da Disney, Lookout Cay at Lighthouse Point, foi inaugurada em 2024 e aposta na cultura, na arte e arquitetura bahamense. Aqui, os visitantes encontram uma ilha mais natural, com falésias e praias amplas, mas também cheio de atividades ao ar livre.

Há espaços com música ao vivo, atrações aquáticas e espetáculos culturais. O destaque fica para o Junkanoo, uma celebração local muito animada e que lembra os carnavais brasileiros.

Quanto custa essa diversão

As cabines do Dream seguem o padrão Disney e são muito confortáveis e funcionais. O passeio de quatro noites, que sai de Fort Laudardale e passa pelas duas ilhas privadas da Disney, custa a partir de R$1700 dólares (R$ 9 mil) para duas pessoas na cabine interna.

Já para quem quer ficar em uma cabine com varanda e poder apreciar o mar deitado na cama do quarto, o valor fica a partir de R$1800 dolares (R$ 9,5 mil), já com todas as taxas.

Cabine no cruzeiro da Disney Cruise Line Crédito: Divulgação

As gorjetas não estão incluídas e são apresentadas ao final do cruzeiro.

Todos os valores podem ser consultados no site da Disney Cruise Line e variam de acordo com o formato do passeio.