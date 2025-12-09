Ilhas privativas e shows exclusivos: como é e quanto custa viajar em um cruzeiro da Disney pelo Caribe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:36
O navio começa a deslizar tão suavemente que mal nos damos conta. Surpreendente, dadas suas dimensões titanescas: são 4 mil passageiros embarcados, mais de 1,2 mil cabines e 340 metros de comprimento. Não fossem os pequenos barcos que surgem pelo caminho, mal daria pra perceber que avançamos tão rápido em direção ao mar.
Faz calor, mas o vento bate cada vez mais forte e entrega: estamos no meio do oceano. As músicas que saem dos alto-falantes são como uma trilha sonora de um conto de fadas. As crianças correm fantasiadas pelos corredores bem decorados: são pequenas Cinderelas, Tianas, Jack Sparrows e Stitches.
Como é viajar em um cruzeiro da Disney pelo Caribe
Não estamos em qualquer embarcação: estamos no Dream, um navio da Disney Cruise Line. É mesmo um sonho, e os passageiros logo se impressionam com a embarcação. Rapidamente esquecemos que estamos em alto mar e entramos numa espiral de diversão de quatro dias, num cruzeiro que parte de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e para nas ilhas exclusivas da Disney nas Bahamas: Castaway Cay e Lookout Cay.
Em épocas especiais do ano, como no Natal e no Réveillon, o Disney Dream ganha festas à fantasia, decorações temáticas e espetáculos exclusivos. Nesses períodos, os cruzeiros ficam ainda mais mágicos e divertidos.
A grandiosidade do Dream não está apenas no tamanho e no conforto das cabines, mas na quantidade de atrações e diversão que ele oferece. O navio abriga algumas das experiências mais interessantes da frota da Disney Cruise Line.
Dos guris aos mais velhos
As piscinas são os espaços preferidos das famílias durante o dia. O destaque é o AquaDuck, um tobogã aquático transparente que serpenteia desde o alto até a lateral externa do navio, e oferece vistas do oceano a dezenas de metros de altura. Tudo isso enquanto se desliza velozmente pelo tubo. Você verá pessoas de todas as idades na fila.
O cruzeiro tem atividades desde os bebês e crianças menores, até adolescentes e adultos. Durante o dia, os pequenos se encantam no Nemo’s Reef, uma área aquática inspirada no universo de Procurando Nemo.
O It’s a Small World Nursery é uma área monitorada para os muito pequenos. Já os maiorzinhos se divertem no Oceaneer Club e Oceaneer Lab, em que se pode pilotar naves de Star Wars, ou explorar brinquedos do universo Toy Story. Brincadeiras e oficinas acontecem ao longo de todo o dia.
Dentro do navio, a Bibbidi Bobbidi Boutique é um dos destinos mais procurados pelos pequenos. De lá, as crianças saem transformadas em princesas, cavaleiros e piratas prontos para viverem histórias dignas de conto de fadas.
O navio possui duas áreas para os adolescentes: o Edge é voltado para quem acabou de sair da infância, entre os 11 e 14 anos; já o Vibe é para os que estão entre 14 a 17. Esses espaços são cheios de games, cinema e atividades esportivas.
Para os mais velhos
O navio tem áreas exclusivas para adultos, com bares e restaurantes onde crianças não entram. Há desde piscinas próprias, lounges e até spa completo em áreas reservadas do navio.
O Dream oferece espetáculos de teatro ao estilo dos grandes musicais da Broadway, onde os clássicos da Disney ganham vida com música, dança e efeitos especiais. São imperdíveis.
Comida a bordo
A bordo do Disney Dream, os hóspedes jantam em um sistema de rodízio que garante a visita a cada um dos três restaurantes temáticos. No Enchanted Garden é como jantar num grande jardim. O Animator's Palate é dedicado à animação, em que os desenhos ganham vida e participam da refeição em um momento pra lá de divertido. O Royal Palace é elegante e te leva para dentro de um castelo de princesa.
Alta gastronomia a bordo
Há ainda restaurantes exclusivos, como o francês Remy, e o delicioso Palo, inspirado na culinária italiana, sofisticados e apenas para os adultos. Jantar nesses restaurantes não está incluído nas diárias do cruzeiro, mas definitivamente valem a pena. Reserve com atencedência.
Para a alimentação do dia a dia, há o restaurante Cabana’s, que funciona como o buffet do navio, e, nos decks, há lanches, como pizza, hot dog e sorvete, a qualquer hora. Basta entrar na fila.
Para a sobremesa, a parada obrigatória é na Vanellope’s Sweets, loja de doces e guloseimas que adoça todos os paladares.
Vista sua fantasia
À noite, as piscinas se fecham, e o deck superior pode se transformar em um cinema à céu aberto, com exibições dos clássicos da Disney. A área externa vira também um palco para apresentações de Halloween e Natal.
No Halloween on the High Seas, o navio ganha um clima de mistério: a decoração inclui abóboras gigantes, luzes alaranjadas, uma árvore mágica que marca o início da celebração, e personagens divertidamente assustadores. As famílias participam de caça aos doces e encontros com Mickey e seus amigos vestidos especialmente para o clima de travessuras. Nesses dias, os passageiros também costumam se fantasiar e participar da festa como se tivessem saído direto do universo mágico.
Os navios da Disney são os únicos autorizados a realizar queima de fogos em mar aberto, e coroam a animação da festa, numa marca já registrada dos parques.
No Very Merrytime Cruises, o Natal começa no mar. Pinheiros decoram o átrio, flocos de neve artificial caem durante os eventos noturnos e os personagens surgem com roupas natalinas especiais. O grande momento é a cerimônia de acender as luzes da árvore do átrio, uma tradição que hipnotiza a todos.
Castaway Cay, a ilha particular
A primeira parada é em uma das ilhas privativas da Disney nas Bahamas. A Castaway Cay é um parque temático ao ar livre, mas com areia branca e mar azul-turquesa de águas calmas, ideais para crianças.
É possível alugar bicicleta para explorar toda a ilha, ou se aventurar no mar com caiaques e máscaras de snorkel, em que os mergulhadores exploram um recife artificial com estátuas e peças de navios afundados.
Para quem busca mais tranquilidade, a ilha tem uma área só para maiores de 18 anos, a praia de ‘Serenity Bay’. Ali, o clima é de tranquilidade, com espreguiçadeiras, sombra, e possibilidade de relaxar longe da agitação familiar.
Nas ilhas, a alimentação segue o padrão Disney: churrasco servido em áreas amplas e bastante organizado.
Lookout Cay: o novo capítulo da Disney nas Bahamas
A nova ilha da Disney, Lookout Cay at Lighthouse Point, foi inaugurada em 2024 e aposta na cultura, na arte e arquitetura bahamense. Aqui, os visitantes encontram uma ilha mais natural, com falésias e praias amplas, mas também cheio de atividades ao ar livre.
Há espaços com música ao vivo, atrações aquáticas e espetáculos culturais. O destaque fica para o Junkanoo, uma celebração local muito animada e que lembra os carnavais brasileiros.
Quanto custa essa diversão
As cabines do Dream seguem o padrão Disney e são muito confortáveis e funcionais. O passeio de quatro noites, que sai de Fort Laudardale e passa pelas duas ilhas privadas da Disney, custa a partir de R$1700 dólares (R$ 9 mil) para duas pessoas na cabine interna.
Já para quem quer ficar em uma cabine com varanda e poder apreciar o mar deitado na cama do quarto, o valor fica a partir de R$1800 dolares (R$ 9,5 mil), já com todas as taxas.
As gorjetas não estão incluídas e são apresentadas ao final do cruzeiro.
Todos os valores podem ser consultados no site da Disney Cruise Line e variam de acordo com o formato do passeio.
O jornalista viajou a convite da Disney Cruise Line