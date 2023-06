Influencer baiano revela abuso sexual e decide tomar casa da mãe

. Crédito: Foto: Reprodução

O influenciador baiano Antônio Pereira Machado, de 24 anos, conhecido nas redes sociais como Júnior Caldeirão, revelou que sofreu abuso sexual quando tinha 12 anos. A história veio à tona, nesta terça-feira (6), durante uma discussão entre o humorista e a tia, que ele considera 'mãe de criação'. Após a mulher declarar apoio ao agressor, o autor do bordão "barbie grew" decidiu tomar a casa que deu para a mãe.

A discussão, que foi divulgada nos stories, começou por questões financeiras. A mãe do influenciador digital alegou que ele usava uma sobrinha para gravar vídeos e ganhar dinheiro no TikTok. Ele então explica para os seguidores que a briga, na verdade, começou no dia anterior quando chegou em casa e se deparou com o homem que abusou sexualmente dele.

"Mainha disse que estou infeliz, porque simplesmente ontem cheguei aqui na casa dela e estava o genro dela, marido da filha dela. Cheguei e ele estava aqui. Armador, descarado, já armou várias para todo mundo aqui, todo mundo sabe, bota vários chifres na cabeça da filha dela. A advogada falou que não é para eu falar, mas vou falar, não estou nem aí", desabafou.

O baiano também contou que não foi a única vítima do parente. "Esse homem abusou de mim quando eu tinha 12 anos, abusou de Morena, todo mundo sabe. Teve uma confusão aqui que as mulheres falaram tudo o que ele fez. (...) E ela continua com ele até hoje. E as meninas “de menor”, porque é um pedófilo safado", completou.

Júnior Caldeirão disse ainda que não revelou tudo antes por saber que a mãe não acreditaria. Nos vídeos é possível ouvir a mãe do blogueiro dizendo que “ele gostou”.

Na manhã de quarta-feira (7), o influenciador afirmou que irá tomar a casa que deu para a mãe. “Ela disse que ‘tudo que eu fiz, ela não pediu’ e que ‘era eu oferecendo’. Eu nem preciso falar nada, já que não me pediram nada, vou entrar com a ação e tomar a casa. Vou pegar a casa, vou vender e dar para alguém que realmente precisa, já que no futuro este alguém vai ser grato. Se tem uma coisa que eu não tolero é ingratidão”, disse.

