TRABALHO INUSITADO

Influencer oferece serviço de ‘faxina pelada’ e fatura até R$ 40 mil com políticos e jogadores

Ellen Salles ganha dinheiro fazendo faxina nua para personalidades importantes

“O perfil dos clientes é formado geralmente por homens entre 35 e 55 anos, com alto poder aquisitivo”, revelou em entrevista ao "Splash UOL". Entre os contratantes, ela já atendeu um jogador do time principal do Flamengo e um cantor de trap, mas prefere manter os nomes em sigilo.>