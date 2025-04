LUTO

Influencer que passou mal após festa de Réveillon morre aos 28 anos: 'Ficou sem comer, falar e andar'

Cerca de duas semanas antes da morte, foi dito pelos médicos que ela “estava fora de perigo”

Após passar mal durante festa de Réveillon, a influencer alemã Vanessa Konopka morreu aos 28 anos. O caso aconteceu em Boracay, nas Filipinas, local em que a mulher morava. O óbito aconteceu em março deste ano, mas viralizou após as postagens do namorado dela, identificado como Fernando. >

O rapaz explicou que a amada apresentou graves danos no fígado e pneumonia após passar pela emergência de um hospital no dia 31 de dezembro. Entretanto, ele contou que não teve uma explicação médica para entender o que fez com que ela piorasse tão rápido. Ela ficou sem comer, falar ou andar.>