Influenciador fala mal de Anitta e é banido do TikTok: 'Vacilo o que fizeram'

Os fãs da cantora Anitta estão atentos a qualquer mínima menção na internet sobre a cantora. E não foi diferente quando o influenciador João Pedro falou mal da artista no TikTok. Conhecido nas redes sociais como Gringo Carioca, o jovem criticou a toda poderosa alegando que a artista era a culpada pela sexualização brasileira nos Estados Unidos. "Eles pensam também que toda menina brasileira é muito vulgar. E tipo assim, muito por influência da Anitta porque ela sempre gosta de sempre aparecer com roupas mais curtas e rebolar a bunda", disparou João.O comentário gerou uma revolta tamanha entre os internautas e fãs de Anitta, que conseguiram derrubar a conta do influenciador - que tinha milhões de seguidores -. Após algumas horas, ele descobriu que sua rede social de vídeos não estava mais no ar.

"Minha conta no TikTok foi banida tropa. Acabei de sair do futebol, isso é o maior vacilo o que fizeram. Eu perdi uma no de trabalho. Minha conta no TikTok foi banida, acabei de jogar bola, eu chego no caro... Que isso", lamentou.