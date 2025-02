TRANSFORMAÇÃO

Influenciador gasta R$ 57 mil para ficar com a voz de Cauã Reymond e resultado assusta; confira

Criador de conteúdo também já realizou cirurgias plásticas para ficar igual galã

O influenciador digital Júnior Azevedo é fã de carteirinha do ator Cauã Reymond. Ele já gastou mais de R$ 100 mil em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos para ficar parecido com o ídolo. Porém, Júnior ainda não ficou satisfeito e decidiu investir em mais um procedimento para ser o clone do galã. Agora, o influenciador revelou que fez uma cirurgia nas cordas vocais para ficar com a voz de Reymond. >

"As pessoas me chamam de Cauã. Fui para São Paulo fazer uma gravação e os paulistas ficaram me achando parecido com o Cauã. Aqui nas redes sociais são só elogios", contou sobre as comparações nas redes sociais.

