Influenciadora critica Giovanna Ewbank por choro com a filha: 'Existe um silenciamento'

A influenciadora digital Livia Zaruty, conhecida nas redes sociais por pautas envolvendo o movimento negro, resolveu comentar sobre a reação da atriz Giovanna Ewbank ao assistir ao filme A Pequena Sereia com a filha, Titi.



Livia comentou que Giovanna e o marido, Bruno Gagliasso, estariam faturando bem com a adoção não só da menina, mas também do outro filho, Bless, sendo uma adoção "afro money de milhões".