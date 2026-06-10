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Influenciadora termina casamento após flagrar marido fazendo atos obscenos com uma foto de Neymar: ‘Humilhação passou dos limites’

Influenciadora fez desabafo sobre fim do casamento nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:17

Foto de Neymar viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma foto de Neymar fazendo agachamento, em processo de tratamento contra uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, viralizou nas redes sociais.

O que chamou atenção, na verdade, foi o traseiro do craque. Isso mesmo! Vários internautas, sobretudo homens que se identificam como héteros elogiaram o corpo do jogador convocado para a Copa do Mundo 2026 e fizeram vários comentários, considerados vulgares, como “era dentro”, “se eu não tivesse esposa, era dentro”, entre outros.

Neymar 1 de 11

Várias mulheres rebateram os comentários. “Os homens de hoje em dia se esforçam para gostar de mulher”, escreveu uma delas. A situação chegou a ponto de uma influenciadora digital terminar o relacionamento com o esposo após encontrá-lo no banheiro fazendo atos obscenos ao ver a imagem do jogador.

“Meu casamento acabou! Eu havia decidido não expor esse tipo de coisa, mas a humilhação passou dos limites. Hoje pela manhã, flagrei o Eduardo fazendo vocês sabem o quê com uma foto do Neymar que ele havia salvo ontem no iPad dele”, escreveu a mulher que não teve a identidade divulgada.

Publicação de influenciadora sobre término Crédito: Reprodução | Instagram