Influenciadora termina casamento após flagrar marido fazendo atos obscenos com uma foto de Neymar: ‘Humilhação passou dos limites’

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Felipe Sena
Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:17
Uma foto de Neymar fazendo agachamento, em processo de tratamento contra uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, viralizou nas redes sociais.
O que chamou atenção, na verdade, foi o traseiro do craque. Isso mesmo! Vários internautas, sobretudo homens que se identificam como héteros elogiaram o corpo do jogador convocado para a Copa do Mundo 2026 e fizeram vários comentários, considerados vulgares, como “era dentro”, “se eu não tivesse esposa, era dentro”, entre outros.
Neymar
Várias mulheres rebateram os comentários. “Os homens de hoje em dia se esforçam para gostar de mulher”, escreveu uma delas. A situação chegou a ponto de uma influenciadora digital terminar o relacionamento com o esposo após encontrá-lo no banheiro fazendo atos obscenos ao ver a imagem do jogador.
“Meu casamento acabou! Eu havia decidido não expor esse tipo de coisa, mas a humilhação passou dos limites. Hoje pela manhã, flagrei o Eduardo fazendo vocês sabem o quê com uma foto do Neymar que ele havia salvo ontem no iPad dele”, escreveu a mulher que não teve a identidade divulgada.
“Ele sempre foi muito fã de futebol, idolatrava vários jogadores, e eu jamais havia questionado essa paixão louca pelo esporte. Mas hoje entendi realmente do que se trata. É uma pena que uma história tão bonita como a nossa tenha um final tão humilhante para mim!”, finalizou. Nos comentários, vários internautas riram da situação.