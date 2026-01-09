LIMPEZA

Ingrediente de cozinha remove as manchas amareladas do vaso sanitário

Veja como higienizar seu banheiro com um produto natural que substitui químicos agressivos

L Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:00

Produtos de limpeza naturais são uma nova tendência Crédito: Freepik

Limpar o banheiro não precisa ser uma tarefa exaustiva e cheia de vapores desagradáveis. O ácido cítrico surge como uma alternativa brilhante para quem busca eficiência sem usar substâncias químicas pesadas. Ele é um aromatizante natural encontrado em diversas frutas cítricas.

Este produto combate as manchas escuras e o acúmulo de sujeira nas torneiras de forma rápida. Como não possui contraindicações de saúde, ele se torna o melhor amigo de quem possui sensibilidade a cheiros. Você pode comprá-lo online de forma simples.

Guia prático de aplicação

Primeiramente, aqueça um pouco de água e molhe a área que você pretende limpar para preparar o local. Se você comprou a versão em pó, misture uma colher do produto em meio litro de água morna.

Logo depois, basta aplicar o líquido nas áreas manchadas e deixar agir por um período prolongado. Esse tempo de espera é fundamental para que o produto quebre as partículas de sujeira mais resistentes.

Por que a limpeza funciona

O ácido cítrico reage com os materiais das crostas, que geralmente possuem uma base rígida e difícil de remover. Ele transforma esses resíduos em compostos que se dissolvem na água muito rapidamente.

Assim, basta passar um pano úmido para finalizar o serviço sem qualquer esforço físico excessivo. O resultado é um ambiente higienizado e livre de substâncias que causam irritações nas vias respiratórias.

Restrições importantes de uso

Apesar de ser versátil, o produto possui restrições em superfícies de pedra, como o granito e o mármore. O ácido pode reagir negativamente com esses materiais e causar danos permanentes na estética da pedra.