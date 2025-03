TRAUMA

Ingrid Guimarães relembra ameaça em voo: 'Me senti acuada e com medo'

Atriz abriu o coração e desabafou sobre o episódio em entrevista ao Fantástico

A artista relembrou que estava com o cinto afivelado quando tudo começou a acontecer. As ameaças iniciaram quando uma cadeira da executiva de outro passageiro quebrou e escolheram uma pessoa da Premium Economy para trocar. Ela não quis ceder o lugar e, segundo ela, um comissário de bordo chegou a dizer que ela sairia 'por bem ou por mal'. >

"Eu me senti muito acuada, constrangida, com vergonha e com medo. Essa sensação é muito ruim de sentir medo dentro de um voo", disse. A atriz ainda confessou que só decidiu sair da aeronave por conta da reação dos passageiros. "Não foi explicado para os brasileiros que eu estava ali sendo arrancada". >