Internautas ficam chocados com semelhança entre Wesley Safadão e filho mais velho

Yhudy Lima tem 14 anos

A influenciadora Mileide Mihaile, 35 anos, chocou a internet ao publicar uma foto do seu filho Yhudy Lima, 14, fruto de um relacionamento que teve com o cantor Wesley Safadão, 36. O garoto, que aparece na barbearia, está cada dia mais parecido com o pai.