WINTER IS COMING

Inverno sem pele ressecada: guia de cuidados

É possível cuidar da pele sem gastar muito

O inverno pode ser um desafio para a saúde da pele, mas com os cuidados certos é possível evitar o ressecamento sem recorrer a produtos caros.

Os ventos frios podem expor os poros, o que faz a pele perder ainda mais umidade. As consequências vão desde desconforto até problemas mais sérios de saúde cutânea.

Entendendo o problema

O ar seco do inverno e o uso de aquecedores roubam a umidade natural da pele. Banhos quentes removem a camada protetora, deixando a derme vulnerável.

Rotina de prevenção eficiente

Hidrate-se logo após o banho, quando os poros estão mais abertos. Controle a temperatura da água e evite banhos prolongados. Use acessórios como luvas e cachecóis como barreira contra o frio.

Uma dica preciosa para não ressecar a pele do pé é dormir sempre de meias. As mais grossas são mais adequadas para as noites mais frias.>