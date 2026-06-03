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Isabel Teixeira revela maior conquista fora da TV e surpreende fãs: 'Minha vida mudou'

Intérprete da vilã Pilar em 'Quem Ama Cuida', atriz contou que uma mudança de hábito transformou sua rotina nos últimos anos

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:52

Isabel Teixeira Crédito: Marcus Sabah/Divulgação

Vivendo a vilã Pilar na novela "Quem Ama Cuida", Isabel Teixeira está em evidência na televisão desde o sucesso de Maria Bruaca em "Pantanal". Apesar do reconhecimento profissional conquistado nos últimos anos, a atriz afirma que sua maior vitória na vida aconteceu longe das câmeras.

Em entrevista a Rita Lobo no podcast Panelinha, Isabel revelou que parar de fumar foi sua conquista mais importante. Segundo ela, a mudança marcou o início de uma nova fase pessoal.

"A partir de 2019 minha vida mudou para melhor. Parar de fumar foi minha maior conquista na vida. Eu era uma fumante compulsiva, e depois o exercício físico veio junto", contou.

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A atriz, de 52 anos, explicou que a decisão acabou abrindo espaço para outros hábitos saudáveis. Hoje, a prática de atividades físicas faz parte da rotina e se tornou indispensável para seu bem-estar.