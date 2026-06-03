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Isabel Teixeira revela maior conquista fora da TV e surpreende fãs: 'Minha vida mudou'

Intérprete da vilã Pilar em 'Quem Ama Cuida', atriz contou que uma mudança de hábito transformou sua rotina nos últimos anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:52

Isabel Teixeira
Isabel Teixeira Crédito: Marcus Sabah/Divulgação

Vivendo a vilã Pilar na novela "Quem Ama Cuida", Isabel Teixeira está em evidência na televisão desde o sucesso de Maria Bruaca em "Pantanal". Apesar do reconhecimento profissional conquistado nos últimos anos, a atriz afirma que sua maior vitória na vida aconteceu longe das câmeras.

Em entrevista a Rita Lobo no podcast Panelinha, Isabel revelou que parar de fumar foi sua conquista mais importante. Segundo ela, a mudança marcou o início de uma nova fase pessoal.

"A partir de 2019 minha vida mudou para melhor. Parar de fumar foi minha maior conquista na vida. Eu era uma fumante compulsiva, e depois o exercício físico veio junto", contou.

Isabel Teixeira

Ulisses (Alexandre Borges) e Pilar (Isabel Teixeira) na novela "Quem ama cuida" por Manoella Mello/Rede Globo
Isabel Teixeira como Pilar por Globo/Divulgação
Isabel Teixeira é a vilã Pilar em Quem Ama Cuida, a nova novela das 21h da Globo por Manoella Mello/Rede Globo
Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruca (Isabel Teixeira) em "Pantanal" por João Miguel Júnior/Rede Globo/Divulgação
Isabel Teixeira em Amor de Mãe por Globo/Divulgação
Isabel Teixeira como Helena em Elas por Elas por Globo
Isabel Teixeira por Marcus Sabah/Divulgação
Pilar e Arthur em Quem Ama Cuida por Globo/Reprodução
Isabel Teixeira por Marcus Sabah/Divulgação
Isabel Teixeira é a vilã Pilar em Quem Ama Cuida, a nova novela das 21h da Globo por Manoella Mello/Rede Globo
Isabel Teixeira é a vilã Pilar em Quem Ama Cuida, a nova novela das 21h da Globo por Manoella Mello/Rede Globo
Isabel Teixeira é a vilã Pilar em Quem Ama Cuida, a nova novela das 21h da Globo por Manoella Mello/Rede Globo
Isabel Teixeira como Violeta em Volta Por Cima por Beatriz Damy/Globo
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Ulisses (Alexandre Borges) e Pilar (Isabel Teixeira) na novela "Quem ama cuida" por Manoella Mello/Rede Globo

A atriz, de 52 anos, explicou que a decisão acabou abrindo espaço para outros hábitos saudáveis. Hoje, a prática de atividades físicas faz parte da rotina e se tornou indispensável para seu bem-estar.

"Agora é vida, é como escovar os dentes. Faço exercícios seis vezes por semana. Quando não faço, eu fico borocoxô. Peguei gosto pela coisa. Foram muitas conquistas de vida, em poucos anos", afirmou.

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