FAMOSOS

Iza e Nala esbanjam simpatia com fãs em aeroporto na Bahia

Cantora aproveitou as férias na Praia do Forte

Anna Luiza Santos

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 16:07

Iza, Nala e fã Crédito: Reprodução

Verão na Bahia é sinônimo de aeroporto cheio de famosos. Agora foi a vez da cantora Iza e sua filha Nala aproveitarem a estação mais quente com muito axé na terra do dendê. As duas viralizaram nas redes sociais ao posarem com uma fã no aeroporto nesta sexta-feira (31). >

Com mais de 5 mil visualizações, o registro mostra a cantora de cara lavada, sem maquiagem, com a pequena enrolada em uma coberta na sua primeira viagem de avião. A bebê é fruto do namoro da artista com o ex-jogador de futebol Yuri Lima. >

A imagem chamou atenção dos internautas porque a fã que pediu a foto também é mãe e estava com seu filho no colo. “Nala querendo fazer amizade”, escreveu uma fã. “E daqui a uns meses que a gente vai ter uma foto da Lud e Zuri com Iza e Nala”, brincou outro, referindo-se a bebê que Ludmilla espera com Brunna Gonçalves. >