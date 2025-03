GENTE COMO A GENTE

Jade Picon sobre cansaço após o Carnaval: 'Meu máximo sendo o mínimo'

Influenciadora relatou a dificuldade para voltar à rotina nesta sexta-feira (07)

Aos 23 anos, a influenciadora Jade Picon usou suas redes sociais nesta sexta-feira (07) para mostrar que o cansaço tomou conta do seu corpo após a rotina pesada do Carnaval e até o treino foi impactado. Via Story do Instagram, a ex-BBB disse que 'não tá fácil pra ninguém'. >