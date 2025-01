FAMOSOS

Jão lança uniforme do clipe 'Meninos e Meninas' e parceria com a Adidas

Look teve vendas altíssimas em pelo menos 10 minutos

O cantor Jão lançou uma camisa em parceria com a Adidas. Inspirada no single 'Meninos e Meninas', a peça de roupa tem listras nas cores rosa e azul.

A camisa foi colocada à venda nesta quarta-feira (15) no site da Adidas, por R$ 279,99. Em menos de 10 minutos, o produto já aparecia como esgotado. Não há informações de quantas peças foram colocadas à disposição.

O look aparece no clipe musical como uniforme de atletas de um time misto. Nas imagens, há um jogo de um time com camisa x sem camisa. Veja: