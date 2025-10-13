CONFIRA

Jesus Luz tem nudes vazado e gera repercussão entre internautas: ‘o que eu queria ver’

Ator e modelo teve foto íntima vazada nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:09

Crédito: Reprodução | Instagram

O ator e modelo Jesus Luz teve uma foto íntima vazada nesta segunda-feira (13) nas redes sociais. A imagem que mostra o ex de Madonna completamente nu em frente ao espelho repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando vários comentários.

“Eu já assinei, mas ainda não vi o que eu queria ver”, escreveu um fã. “Vai ser minha primeira assinatura”, disse outro.

A assessoria do artista informou à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles que “vazar fotos íntimas na internet é crime”. Os profissionais iniciaram os procedimentos legais para remover o conteúdo e identificar os responsáveis.

Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Vale destacar que no início de outubro deste ano, o artista decidiu abrir uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto, por isso os comentários nas redes sociais, sobretudo o X, antigo Twitter. Para anunciar o projeto, ele publicou uma foto ousada no Instagram, na qual aparece num chuveiro usando uma cueca branca.