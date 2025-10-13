Acesse sua conta
Jesus Luz tem nudes vazado e gera repercussão entre internautas: ‘o que eu queria ver’

Ator e modelo teve foto íntima vazada nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:09

Modelo teve foto íntima vazada
Modelo teve foto íntima vazada Crédito: Reprodução | Instagram

O ator e modelo Jesus Luz teve uma foto íntima vazada nesta segunda-feira (13) nas redes sociais. A imagem que mostra o ex de Madonna completamente nu em frente ao espelho repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando vários comentários.

“Eu já assinei, mas ainda não vi o que eu queria ver”, escreveu um fã. “Vai ser minha primeira assinatura”, disse outro.

A assessoria do artista informou à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles que “vazar fotos íntimas na internet é crime”. Os profissionais iniciaram os procedimentos legais para remover o conteúdo e identificar os responsáveis.

Jesus Luz teve foto íntima vazada
Jesus Luz teve foto íntima vazada Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Vale destacar que no início de outubro deste ano, o artista decidiu abrir uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto, por isso os comentários nas redes sociais, sobretudo o X, antigo Twitter. Para anunciar o projeto, ele publicou uma foto ousada no Instagram, na qual aparece num chuveiro usando uma cueca branca.

Em apenas uma semana, ele conquistou mais de 4 mil assinantes e faturou mais de R$ 400 mil. Segundo a coluna Fábia Oliveira, o ator não publica fotos completamente nu na plataforma, mas sim conteúdos sensuais. Hoje com 38 anos, Jesus Luz soma mais de 1 milhão de seguidores e voltou a ganhar os holofotes ao relembrar seu namoro com Madonna, entre 2008 e 2010.

