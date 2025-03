BBB 25

João Pedro vence Prova do Anjo; saiba quem levou Castigo do Monstro

Dinâmica foi realizada na tarde desta sexta-feira (28)

Na tarde desta sexta-feira (28), João Pedro foi o vencedor da décima primeira Prova do Anjo do BBB 25. Com a vitória, o pecuarista ficará imune na formação do próximo Paredão e escolheu um rival do jogo para colocar no Castigo do Monstro. >