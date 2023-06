Jornalista morre em acidente entre carros e caminhão em Goiás

A jornalista Leilane Lustosa Macedo de Oliveira, ex-apresentadora da TV Anhanguera do Tocantins, morreu em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão, na BR-153, em Uruaçu, em Goiás. Atualmente ela atuava com assessora de imprensa da Prefeitura de Gurupi.



O carro ficou completamente destruído. Leilane estava com outras duas amigas, a fisioterapeuta Hosana Santos Andrade, que trabalhava na Secretaria de Saúde de Gurupi, e a escritora Luana Carvalho. Elas também morreram. Uma delas chegou a ser encaminhada para o hospital São Luiz do Norte, mas não resistiu.