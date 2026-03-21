CURIOSIDADE

Juca de Oliveira foi exilado para a Bolívia durante ditadura militar

O ator e dramaturgo morreu neste sábado (21/3) aos 91 anos. Além do talento artístico, ele também era engajado politicamente

MetrópoIes

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:00

Ator Juca Oliveira fez sucesso em 'O Clone' Crédito: Reprodução | Instagram

A morte de Juca de Oliveira, aos 91 anos, neste sábado (21/3), em São Paulo, encerra uma trajetória que foi além da atuação e se entrelaçou com momentos decisivos da história política e cultural do país. Vítima de uma pneumonia, o artista deixa um legado marcado por diversos personagens emblemáticos — como o Doutor Albieri, de O Clone.

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