Juca de Oliveira foi exilado para a Bolívia durante ditadura militar

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MetrópoIes
Publicado em 21 de março de 2026 às 16:00
A morte de Juca de Oliveira, aos 91 anos, neste sábado (21/3), em São Paulo, encerra uma trajetória que foi além da atuação e se entrelaçou com momentos decisivos da história política e cultural do país. Vítima de uma pneumonia, o artista deixa um legado marcado por diversos personagens emblemáticos — como o Doutor Albieri, de O Clone.
Juca de Oliveira
Nos anos 1960, em meio ao avanço da Ditadura Militar no Brasil, esteve entre os nomes ligados ao Teatro de Arena, um dos principais polos de produção crítica da época. O espaço se tornou alvo direto da repressão, especialmente após montagens como Eles Não Usam Black-Tie, símbolo da dramaturgia engajada.