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Juca de Oliveira foi exilado para a Bolívia durante ditadura militar

O ator e dramaturgo morreu neste sábado (21/3) aos 91 anos. Além do talento artístico, ele também era engajado politicamente

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:00

Ator Juca Oliveira fez sucesso em 'O Clone'
Ator Juca Oliveira fez sucesso em 'O Clone' Crédito: Reprodução | Instagram

A morte de Juca de Oliveira, aos 91 anos, neste sábado (21/3), em São Paulo, encerra uma trajetória que foi além da atuação e se entrelaçou com momentos decisivos da história política e cultural do país. Vítima de uma pneumonia, o artista deixa um legado marcado por diversos personagens emblemáticos — como o Doutor Albieri, de O Clone.

Juca de Oliveira

Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo
Juca de Oliveira em 'O Clone' por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira em 'Flor do Caribe' por Rafael Sorín/Globo
Juca de Oliveira está internado em São Paulo por Gabriel Cardoso/SBT
Juca de Oliveira por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira por Paulo Belote/TV Globo
O ator Juca de Oliveira por TV Globo/Divulgação
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Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo

Nos anos 1960, em meio ao avanço da Ditadura Militar no Brasil, esteve entre os nomes ligados ao Teatro de Arena, um dos principais polos de produção crítica da época. O espaço se tornou alvo direto da repressão, especialmente após montagens como Eles Não Usam Black-Tie, símbolo da dramaturgia engajada.

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Morre aos 91 anos o ator Juca de Oliveira

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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