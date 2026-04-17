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Juju Salimeni revela uso de caneta emagrecedora há 2 anos: 'É tão bom'

Influenciadora contou que utiliza o recurso com acompanhamento e destacou dificuldades que enfrentava mesmo seguindo dieta rigorosa

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12:35

Juju Salimeni Crédito: Reprodução/Instagram

Juju Salimeni surpreendeu seguidores ao revelar que faz uso de caneta emagrecedora há cerca de dois anos. Em vídeos publicados no Instagram, a musa fitness contou que recorre ao método para ajudar no controle da fome na dieta de déficit calórico.

"É tão bom. No meu caso, eu não quero ficar sem comer. Nem posso, porque tenho massa muscular, quero ficar grande, eu gosto de músculo. Ela me ajuda a comer o que eu preciso e não ter vontade de comer a mais... passei anos e anos e anos fazendo refeições em que eu terminava de comer e eu continuava com fome. Isso é muito ruim, é muito difícil", relatou.

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A influenciadora de 39 anos explicou que usa o medicamento com baixa frequência e em pequenas doses. Segundo ela, a aplicação costuma ser feita apenas uma vez por mês, o que já seria suficiente para manter o equilíbrio na alimentação.

"Geralmente eu tomo uma vez no mês só, para vocês verem como pra mim é superpotente. Dura bastante para mim. É uma dose muito muito pequena e eu me mantenho equilibrada", disse.

Juju também destacou que sempre manteve uma rotina disciplinada ao longo dos anos, mesmo antes de iniciar o uso do recurso. "Quantas pessoas conseguem viver dessa forma e se manter? Eu me mantive por vinte e tantos anos fazendo isso sem nenhuma ajuda, sem nenhuma medicação. Agora que tem, bom, vocês me conhecem, eu sou super a favor de tudo que pode ajudar, tudo que pode diminuir a dificuldade. Já uso há dois anos e, olha, maravilhoso", afirmou.

Ela ainda avaliou positivamente os avanços da medicina nesse tipo de tratamento. "É muito válido porque não é todo mundo que tem essa disciplina pra seguir uma dieta. Se fosse fácil, teria muita gente com os corpos magros e musculosos... hoje a medicina está muito avançada quanto a isso. Acho ótimo porque muita gente vai ter esse acesso, vai conseguir chegar num corpo que nunca teve, sem tanto sofrimento. Vai diminuir a obesidade. Só vejo benefícios", completou.