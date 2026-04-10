ROMANCE

Juliana Paes exibe sonho realizado com o marido e encanta; veja fotos

Atriz realizou sonho ao lado do marido, Dudu Baptista

Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:46

Juliana Paes e Dudu Baptista Crédito: Reprodução | Instagram

Após anos sonhando com uma viagem para o Japão, a atriz Juliana Paes finalmente concretizou o que tanto desejava. Ao lado do marido, Dudu Baptista, com quem está casada desde 2008 e teve dois filhos, ela está realizando esse sonho e compartilhando em sua rede social.

A atriz Juliana Paes está concretizando um sonho com sua viagem para o Japão ao lado do marido, o empresário Dudu Baptista, com quem está casada desde 2008 e tem dois filhos.

Juliana Paes e Dudu Baptista 1 de 7

Após publicar dois álbuns exibindo passeios e atividades que estão fazendo por lá, a atriz publicou nesta quinta-feira (9), novas fotos ao lado do amado.

“Japão álbum 2”, escreveu na legenda de uma publicação que traz um carrossel de fotos da atriz ao lado do marido. Nos comentários, artistas como Giovanna Chaves, Ivete Sangalo, Felipe Mar e outros publicaram vários emojis de coração.

Juliana Paes tinha contado que a viagem é a realização de um sonho antigo. “Planejo essa viagem há pelo menos cinco anos, sonhei com ela a vida inteira. Finalmente, vou conseguir realizar”, disse em entrevista ao jornal Extra.

Juliana e Dudu também aproveitam a ocasião para celebrar duas décadas de relacionamento. Os filhos de Juliana Paes e Dudu, Pedro, de 15 anos, e Antonio, de 13, ficaram em casa enquanto ela e o marido foram para o Japão.