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O que acontece hoje (10 de abril) no BBB 26?

Moto Turbo continua e vencedora da Prova do Anjo ganha presente especial

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:54

Milena ganhou presentão
Milena ganhou presentão Crédito: Reprodução | TV Globo

O Big Brother Brasil 26 segue com tudo com o Modo Turbo!. A formação do Paredão acontece nesta sexta-feira (10). Com mais um participantes eliminados, a casa estará oficialmente com apenas 6 brothers.

A formação do Paredão acontece ao vivo e mostrará os destaques do dia como de praxe. Serão exibidas as compras da Xepa e Vip, a Prova do Anjo, que teve a vitória de Milena que está imune, por isso não será votada, e conversas sobre votos.

Dinâmica da semana do BBB 26

Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
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Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução

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Imagem - Quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 hoje (10 de abril)?

Quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 hoje (10 de abril)?

Juliano Floss é o Líder da semana. Por isso, ele escolherá uma pessoa para indicar ao Paredão.

Após Juliano fazer sua indicação, a casa também vota. Milena, que apertou o botão misterioso nesta quinta-feira (9), terá o poder de decidir quem dará o contragolpe: o indicado do Líder ou o mais votado pela casa.

Milena (BBB 26)

BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação
Milena e Sol bateram boca durante prova do BBB 26 por Reprodução
BBB 26 - Milena (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Milena (anjo) por Divulgação
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Reprodução/TV Globo
Milena (BBB 26) por Divulgação
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BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação

Milena também ganhou um presente especial por ter vencido a Prova do Anjo. Ela teve contato físico com sua mãe, Neide, nesta sexta. Os três indicados de hoje vão ao Paredão sem Bate-Volta. A eliminação acontece no domingo (12).

O BB 26 vai começar às 22h25, logo após a novela “Três Graças”.

Tags:

bbb 26

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