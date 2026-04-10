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O que acontece hoje (10 de abril) no BBB 26?

Moto Turbo continua e vencedora da Prova do Anjo ganha presente especial

Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:54

Milena ganhou presentão Crédito: Reprodução | TV Globo

O Big Brother Brasil 26 segue com tudo com o Modo Turbo!. A formação do Paredão acontece nesta sexta-feira (10). Com mais um participantes eliminados, a casa estará oficialmente com apenas 6 brothers.

A formação do Paredão acontece ao vivo e mostrará os destaques do dia como de praxe. Serão exibidas as compras da Xepa e Vip, a Prova do Anjo, que teve a vitória de Milena que está imune, por isso não será votada, e conversas sobre votos.

Dinâmica da semana do BBB 26 1 de 5

Juliano Floss é o Líder da semana. Por isso, ele escolherá uma pessoa para indicar ao Paredão.

Após Juliano fazer sua indicação, a casa também vota. Milena, que apertou o botão misterioso nesta quinta-feira (9), terá o poder de decidir quem dará o contragolpe: o indicado do Líder ou o mais votado pela casa.

Milena (BBB 26) 1 de 10

Milena também ganhou um presente especial por ter vencido a Prova do Anjo. Ela teve contato físico com sua mãe, Neide, nesta sexta. Os três indicados de hoje vão ao Paredão sem Bate-Volta. A eliminação acontece no domingo (12).