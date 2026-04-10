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Quando será a próxima eliminação do BBB 26?

Big Brother Brasil ficará poucos dias no ar

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:32

Quarto Branco foi uma das dinâmicas usadas para escolher participantes da casa mais vigiada do Brasil
Quarto Branco foi uma das dinâmicas usadas para escolher participantes da casa mais vigiada do Brasil Crédito: Reprodução | TV Globo

Faltam poucos dias para o fim do Big Brother Brasil 26. Com isso, as eliminações têm acontecido num intervalo de tempo menor.

O programa tem adotado dinâmicas intensas, incluindo duas ou mais eliminações em poucos dias para reduzir o mais rápido possível o número de participantes rumo ao Top 10. A previsão é que o grande campeão desta edição seja revelado na terça-feira (21).

Dinâmica da semana do BBB 26

Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução
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Dinâmica da semana do BBB 26 por Globo/Reprodução

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Quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 hoje (10 de abril)?

O próximo participante deixará a casa neste final de semana, no domingo (12) em horário atípico, como já tinha acontecido outras vezes. No dia, dois tempos do programa vão ao ar: o primeiro às 17h30, quando será anunciado o eliminado do 15 Paredão e o segundo às 23h10.

Na edição da noite, os participantes também se enfrentam em mais uma Prova do Líder e um novo Paredão será formado, com eliminação na próxima terça-feira (14).

A edição do BBB 26 foi uma das mais atípicas e agitadas, com várias expulsões e desistências no meio do caminho. Na primeira prova do BBB, Henri Castelli foi desclassificado do reality após sofrer, em menos de 24h, duas crises de convulsão.

A primeira no momento em que ele disputava a primeira Prova do Líder da temporada, de resistência. O episódio chegou a ser exibido ao vivo. Já a segunda aconteceu quando ele voltava para a casa, à tarde, e foi socorrido pela produção. O momento não foi exibido, mas os participantes repercutiram a cena nas redes sociais.

Outro caso que chamou atenção e virou caso de justiça foi o de Pedro Espíndola. O ex-brother apertou o botão de desistência após tentar beijar Jordana à força em um ponto cego da despensa. Depois disso, a produção do programa instalou uma câmera de segurança no local.

Tags:

bbb 26

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