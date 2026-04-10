Quando será a próxima eliminação do BBB 26?

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Felipe Sena
Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:32
Faltam poucos dias para o fim do Big Brother Brasil 26. Com isso, as eliminações têm acontecido num intervalo de tempo menor.
O programa tem adotado dinâmicas intensas, incluindo duas ou mais eliminações em poucos dias para reduzir o mais rápido possível o número de participantes rumo ao Top 10. A previsão é que o grande campeão desta edição seja revelado na terça-feira (21).
Dinâmica da semana do BBB 26
O próximo participante deixará a casa neste final de semana, no domingo (12) em horário atípico, como já tinha acontecido outras vezes. No dia, dois tempos do programa vão ao ar: o primeiro às 17h30, quando será anunciado o eliminado do 15 Paredão e o segundo às 23h10.
Na edição da noite, os participantes também se enfrentam em mais uma Prova do Líder e um novo Paredão será formado, com eliminação na próxima terça-feira (14).
A edição do BBB 26 foi uma das mais atípicas e agitadas, com várias expulsões e desistências no meio do caminho. Na primeira prova do BBB, Henri Castelli foi desclassificado do reality após sofrer, em menos de 24h, duas crises de convulsão.
A primeira no momento em que ele disputava a primeira Prova do Líder da temporada, de resistência. O episódio chegou a ser exibido ao vivo. Já a segunda aconteceu quando ele voltava para a casa, à tarde, e foi socorrido pela produção. O momento não foi exibido, mas os participantes repercutiram a cena nas redes sociais.
Outro caso que chamou atenção e virou caso de justiça foi o de Pedro Espíndola. O ex-brother apertou o botão de desistência após tentar beijar Jordana à força em um ponto cego da despensa. Depois disso, a produção do programa instalou uma câmera de segurança no local.