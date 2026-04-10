REALITY

Quando será a próxima eliminação do BBB 26?

Big Brother Brasil ficará poucos dias no ar

Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:32

Quarto Branco foi uma das dinâmicas usadas para escolher participantes da casa mais vigiada do Brasil Crédito: Reprodução | TV Globo

Faltam poucos dias para o fim do Big Brother Brasil 26. Com isso, as eliminações têm acontecido num intervalo de tempo menor.

O programa tem adotado dinâmicas intensas, incluindo duas ou mais eliminações em poucos dias para reduzir o mais rápido possível o número de participantes rumo ao Top 10. A previsão é que o grande campeão desta edição seja revelado na terça-feira (21).

Dinâmica da semana do BBB 26 1 de 5

O próximo participante deixará a casa neste final de semana, no domingo (12) em horário atípico, como já tinha acontecido outras vezes. No dia, dois tempos do programa vão ao ar: o primeiro às 17h30, quando será anunciado o eliminado do 15 Paredão e o segundo às 23h10.

Na edição da noite, os participantes também se enfrentam em mais uma Prova do Líder e um novo Paredão será formado, com eliminação na próxima terça-feira (14).

A edição do BBB 26 foi uma das mais atípicas e agitadas, com várias expulsões e desistências no meio do caminho. Na primeira prova do BBB, Henri Castelli foi desclassificado do reality após sofrer, em menos de 24h, duas crises de convulsão.

A primeira no momento em que ele disputava a primeira Prova do Líder da temporada, de resistência. O episódio chegou a ser exibido ao vivo. Já a segunda aconteceu quando ele voltava para a casa, à tarde, e foi socorrido pela produção. O momento não foi exibido, mas os participantes repercutiram a cena nas redes sociais.