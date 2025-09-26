MINAS GERAIS

Justiça bloqueia bens de ex-funcionária de Alexandre Pires condenada por desvio de R$ 1,5 milhão

Juiz Robson Luiz Rosa determinou medidas para garantir ressarcimento do valor

A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio imediato de bens e valores de Uiara Teixeira, ex-funcionária de Alexandre Pires condenada à prisão por desviar R$ 1,5 milhão das contas do cantor. Ela responde ao processo criminal em liberdade.

A decisão, de caráter de urgência, atende a uma solicitação do artista e da esposa, Sara Campos, que buscam indenização em processo contra Uiara por danos materiais e morais. O juiz Robson Luiz Rosa considerou haver provas robustas e um risco de ocultação de patrimônio para evitar o pagamento de uma futura condenação.

De acordo com os advogados de Alexandre Pires, por a ex-funcionária já ter sido condenada, era "mais do que razoável supor" que ela tentaria se desfazer de bens para "frustrar o processo".

O juiz Robson Luiz Rosa determinou uma série de medidas para garantir ressarcimento. São elas: o bloqueio de todos os imóveis registrados em nome de Uiara e do marido, Elcione Silva Cassiano; a venda e transferência de quaisquer veículos foram registradas; o bloqueio de dinheiro em contas bancárias (os valores encontrados foram transferidos para uma conta da Justiça); e a anotação da existência do processo das matrículas dos imóveis, incluindo uma oficina mecânica para alertar sobre a disputa judicial.

Uiara foi condenada a 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por furto qualificado e lavagem de dinheiro. A ex-funcionária, que ocupou o cargo de janeiro de 2014 a maio de 2018, teria se aproveitado da posição como administradora financeira das empresas e da vida pessoal do cantor e de sua mulher para cometer os crimes.

Uma auditoria detectou uma inconsistência de mais de R$ 1,5 milhão nas contas do casal e da empresa ao longo deste período. O processo aponta movimentações suspeitas nas contas da ex-empregada, assinaturas falsas e comportamentos suspeitos. Alexandre e a mulher apontam uma súbita mudança no padrão de vida da então funcionária, que teria passado a adquirir roupas de grife, carros de luxo (como Audi A5, Pajero e caminhonete Triton), viagens e procedimentos estéticos. O salário dela era de aproximadamente R$ 4 mil.

O marido de Uiara, Elcione Silva Cassiano, foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto. Eles respondem em liberdade. A defesa da mulher afirma que ela comprovará sua inocência no caso.

"Inclusive esclarece que há ação cível sigilosa, ainda em andamento, em que se busca reaver documentos que foram retirados indevidamente de sua posse e que comprovam o destino de valores de retiradas indicados no processo penal e, que tais somas foram sempre direcionadas a pagamentos de contas e pessoas indicadas pelas próprias partes", diz o comunicado.

"Uiara sempre foi profissional zelosa e durante os mais de cinco anos na função junto às mencionadas empresas, participou de todas as auditorias mensais realizadas pelo mesmo escritório contábil que posteriormente, emitiu laudo pericial indicando supostas incongruências contábeis", continua.

A ex-funcionária também afirma que seu padrão de vida sempre foi "compatível com os ganhos familiares". "Antes de ocupar vaga de trabalho junto às partes, já possuía patrimônio adquirido conjuntamente ao marido que é empresário. Por fim, repudia a vinculação de informações inverídicas sobre o caso e reafirma que está à disposição da Justiça para que a verdade seja devidamente comprovada", completa".