MUNDO

Kate Middleton se emociona ao anunciar remissão do câncer; leia carta na íntegra

Princesa visitou pacientes que vivem a mesma dor e disse que existe luz no fim do túnel

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 15:20

Kate Middleton Crédito: Reprodução / Redes sociais

Kate Middleton, 43 anos, ficou emocionada ao falar sobre a remissão do câncer. Nesta terça-feira (14), a Princesa de Gales disse que ainda trata a doença, mas que ela chegou em uma fase de controle.

"É um alívio estar agora em remissão e eu continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se adaptar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano cheio de realizações. Há muito pelo que esperar. Obrigado a todos pelo apoio contínuo", disse ela, que visitou o hospital onde foi tratada, o Royal Marsden Hospital, em Londres, no Reino Unido.

Atualmente, Kate faz quimioterapia preventiva. Ela conta que o processo é muito difícil. “É muito difícil. É um choque tão grande. Todos me disseram para manter uma mentalidade positiva, isso faz muita diferença", disse.

De acordo com o Daily Mail, ao passar pela entrada principal do hospital, a princesa sentou para conversar com pacientes que estão em tratamento. "Você está bem? Há luz no fim do túnel, muito prazer em conhecê-la e boa sorte. Você está nas melhores mãos”, disse a uma paciente.

“Você acha que o tratamento acabou, mas continua e isso ainda é um verdadeiro desafio. As palavras desaparecem totalmente... é preciso entender que, como paciente, sim, há efeitos colaterais em torno do tratamento, mas na verdade há mais efeitos colaterais de longo prazo”, seguiu.

A Princesa, então, disse a um paciente: "A resiliência é o que você precisa para superar, em primeiro lugar. É preciso continuar voltando e fazendo [o tratamento].... para ser tão positivo quanto você é. Os tratamentos são realmente tão diferentes e tão variados, e causam impactos diferentes nas famílias”.

Kate Middleton foi diagnosticada com câncer em março de 2024. "A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, principalmente para quem é mais próximo de você. Com humildade, ela também te deixa cara a cara com as suas próprias vulnerabilidades de um jeito que você nunca considerou antes e com novas perspectivas sobre tudo", disse a princesa de Gales à época.

Leia carta escrita por Kate na íntegra:

"Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado. Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e eu enquanto navegávamos por tudo. Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e o conselho que recebemos durante meu tempo como paciente foram excepcionais.

Em minha nova função como Patrono Conjunto do The Royal Marsden, minha esperança é que, ao apoiar pesquisas inovadoras e excelência clínica, bem como promover o bem-estar do paciente e da família, possamos salvar muito mais vidas e transformar a experiência de todos os afetados pelo câncer.