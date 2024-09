SENTENÇA

Leandro Lehart, do Art Popular, é condenado a 9 anos de prisão por estupro

O cantor Leandro Lehart foi condenado a nove anos de prisão por estupro e cárcere privado. A sentença foi divulgada na segunda-feira, 16, após a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) rejeitar o pedido de recurso apresentado pela defesa do músico.

Cantor e compositor, Leandro Lehart é vocalista do grupo de pagode Art Popular, sendo considerado um dos músicos do gênero mais regravados no Brasil. Em 2022, o músico foi acusado de estupro e cárcere privado por uma mulher que conheceu nas redes sociais.

Na época da denúncia, o Fantástico revelou que Leandro teria tido relações sexuais com Rita de Cássia Corrêa, além de trancá-la no banheiro de sua residência e submetê-la a situações escatológicas.

“Ele me convidou para subir para o quarto dele, que ficava no andar de cima da casa. Eu consenti e subi. Ele parou e perguntou: ‘vamos ao banheiro para terminarmos lá? Porque de lá já poderíamos tomar um banho’. Eu não vi maldade nisso. Em sair ali do quarto e terminar ali no banheiro a relação sexual”, recordou a vítima ao programa.