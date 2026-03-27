VAI VOLTAR?

Lembra dele? Saiba por onde anda Adriano, ex vocalista do Bonde do Maluco que virou gari

Cantor voltou a circular nas redes sociais, através de vídeos publicados por outras pessoas

Felipe Sena

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:22

Adriano revelou planos de banda voltar Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou, jamais te amou, você sofreu, você chorou, ele nem te ligou”. Os versos de “Não Vale Mais Chorar por Ele”, canção da banda Bonde do Maluco, embalaram a geração dos anos 2000, inclusive muitas festas como formaturas. A banda de arrocha e forró fez sucessos com hits como “Sai da Frente Rapaz” e “Não Para Não Baby” e voltou a viralizar nas redes sociais, especialmente no TikTok, rede social em que se concentram muitas pessoas da geração Z.

Recentemente, foi divulgado nas redes sociais um vídeo de Adriano, ex-vocalista do grupo, hoje gari, que fala sobre uma possível volta da banda. Adriano aparece na gravação com a farda da Limpurb, empresa em que trabalha, na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Adriano da banda 'Bonde do Maluco' 1 de 6

O grupo originalmente formado por Dan Ventura, Dekinho, Billy-X e Adriano, se destacou pela irreverência e estilo próprio no cenário musical baiano. Apesar da banda não existir mais, muitos fãs fizeram da nostalgia saudades e pedem que a banda retorne.

Na gravação, uma pessoa questiona o cantor sobre a “falta” que a banda faz no cenário musical do Brasil. “Eu imagino o fato da saudade. Com um tempo bom, e a gente fica imaginando como era, então as pessoas sentem saudade, a galera quer muito ver, a gente vai estudar. Deixar a água correr, passar por debaixo da ponte e o que Deus não aguarda”, diz Adriano após cantar o trecho de uma das músicas mais conhecidas da banda, “Não Vale Mais Chorar por Ele”, mostrando seu potencial vocal mesmo após anos de palco.