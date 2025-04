SAÚDE BUCAL

Lente nos dentes causa 'bafo de cocô'? Entenda a polêmica e o que fazer

Películas de resina e porcelana estão em altas entre famosos e influenciadores

No entanto, há um relato comum entre influenciadores usuários de lente nos dentes que causou uma polêmica nas redes sociais nesta semana: o mau hálito. Recentemente, quem foi às redes sociais relatar a situação foi o influenciador Roninho, que acumula mais de 5 milhões de seguidores apenas no Instagram. >

O youtuber Gustavo Tubarão também deu o seu relato. Segundo ele, logo quando cobriu os dentes com película de resina sentiu que ficava com um mal hálito muito forte. Porém, segundo o famoso, o uso rotineiro de fio dental aliviou o problema. >

Especialista explica

Para ajudar a esclarecer a polêmica, o doutor Hamilton Junior (CRORJ42708), cirurgião dentista de clínica no Rio de Janeiro, gravou um vídeo onde ele explica por que botar lentes de contato pode causar hálito. O profissional afirmou que quem opta por essa técnica deve - além de escovar os dentes e utilizar fio dental - ir ao dentista fazer manutenção das resinas com um intervalo de 3 meses.>

“Quem usa lente de contato, especialmente de resina, não adianta só escovar os dentes e usar fio dental. Se você não vai ao dentista com um intervalo de 3 meses, no máximo 6 meses para fazer uma manutenção da sua lente de contato, desculpe informar, mas você tem mau hálito”, garantiu o especialista.>

O que são as lentes de contato dental e quando são indicadas?

As lentes de contato dental são lâminas finas de porcelana ou resina que são coladas sobre os dentes para melhorar o aspecto do sorriso. Elas são indicadas para corrigir imperfeições dentárias, como desalinhamento, descoloração, desgastes ou diastemas.>

Porém, a colocação de facetas não é recomendada para todos. Quem tem problemas de refluxo crônica ou bruxismo, a técnica não é indicada. Além disso, se o desejo for apenas de uma alteração de cor, o clareamento é o método mais comum já bem aceito pelos especialistas. As lentes são para quem também busca mudar o posicionamento e a forma dos dentes.>

As lentes feitas de resinas são mais fáceis de polir e podem ser reparadas mais rapidamente na boca do paciente e são mais indicadas. No entanto, elas tendem a ter uma vida útil mais curta, são geralmente mais frágeis e propensas a manchas, diferente das de porcelana, que tendem a manter sua cor ao longo do tempo.>