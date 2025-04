“Picanha do Mito”

Leonardo processa frigorífico da 'picanha do Bolsonaro' por dano moral

Cantor e empresa Talismã protocolaram ação no TJGO contra o frigorífico, após uso indevido de imagem, e querem indenização de R$ 600 mil

O cantor Leonardo entrou com ação judicial contra o Frigorífico Goiás, empresa de Goiânia (GO) que ficou conhecida após polêmica na campanha eleitoral de 2022, quando promoveu a chamada “Picanha do Mito”, em apoio ao então candidato e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O sertanejo alega que a própria imagem tem sido utilizada pelo frigorífico para divulgar produtos sem que ele tenha autorizado. >