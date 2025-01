DRAGS NO PODER

Pabllo Vittar fala de dueto com Kannalha e revela ser fã de Saiddy Bamba: 'Escuto pagodão desde criança'

Cantora falou da quebra de paradigmas em cantar para público que não está acostumado com "um viado cantando pagodão"

Brenda Viana

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 13:18

Pabllo Vittar e O Kannalha Crédito: @matheuscaratt.fotografia

Em meio às músicas com temáticas sexuais, muitas delas objetificando as mulheres baianas, Pabllo Vittar, uma drag queen, de 1,78 de altura, loira e com voz aguda, entendeu que poderia ter um hit pelas bandas da Bahia - e na missão não perdeu oportunidade de fazer um trocadilho com o cantor O Kannalha, com quem gravou "Penetra". >

Mas ela não está entrando de 'penetra' no pagodão baiano, caro leitor. Não é de agora que ela tem um pezinho no ritmo musical. Nordestina de São Luís, no Maranhão, ela passou a adolescência conhecendo várias músicas da Bahia. >

Conversando com o CORREIO na noite desta quarta-feira (29), no dia da Visibilidade Trans, a artista surpreendeu ao revelar que escutava Saiddy Bamba, uma das bandas mais conhecidas na Bahia com seus sucessos da década passada, como 'Sim ou Não', 'Metralhada' e 'Chore na Minha'. >

Questionada pela reportagem sobre a chegada das cantoras drags no pagode fazendo parcerias com pagodeiros baianos, Pabllo exaltou a participação das colegas de profissão e o quanto é importante colocar mais respeito nesse rimo musical. >

"Eu fico muito feliz. Eu tenho algumas amigas aqui em Salvador que são drags e que cantam pagodão, como a Nininha Problemática. E eu sei [das letras] porque eu escuto pagodão desde criança, sabe? Saiddy Bamba eu adoro. E quando eu resolvi chamar o Kannalha, a gente nunca tem essa noção de como vai ser um divisor de paradigmas, até para a galera que mora aqui mesmo, que não está acostumado com um viado cantando pagodão", disse. >

Vale recordar que, além da Pabllo Vittar com O Kannalha, temos também a drag queen Glória Groove, que já gravou com dois cantores baianos: Oh Polêmico, na música remix 'Proibidona', do album 'Futuro Fluxo', e Leo Santana, com o sucesso 'Arrasta', com mais de 1 milhão de visualizações.>