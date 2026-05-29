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Lore Improta relata perrengue na primeira noite em casa com o filho: 'Sem pregar os olhos'

Mãe de Levi, que nasceu há apenas três dias, contou aos seguidores que passou mais uma madrugada sem dormir após deixar a maternidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:59

Lore Improta, Léo Santana, Liz e Levi na saída da maternidade após nascimento do filho
Lore Improta, Léo Santana, Liz e Levi na saída da maternidade após nascimento do filho Crédito: Reprodução/Instagram

Lore Improta já está em casa com o pequeno Levi, seu segundo filho com Léo Santana, e enfrenta intensamente a rotina com um recém-nascido. Na madrugada desta sexta-feira (29), a influenciadora compartilhou com os seguidores que ainda não conseguiu dormir nesses primeiros dias de vida do caçula.

Por volta das 3h47, Lore publicou uma foto com o bebê nos braços e falou sobre a dificuldade de descansar neste início de adaptação. "Mais uma madrugada pra conta! Ainda sem pregar os olhos. Nesse início, é assim mesmo, mamães. Não desista", escreveu ela.

Lore Improta, Léo Santana, Liz e Levi

Levi foi recebido em casa com uma decoração de balões por Reprodução/Instagram
Léo Santana com o filho caçula, Levi por Reprodução/Instagram
Lore Improta, Léo Santana, Liz e Levi na saída da maternidade após nascimento do filho por Reprodução/Instagram
Lore Improta, Léo Santana, Liz e Levi na saída da maternidade após nascimento do filho por Reprodução/Instagram
Lore Improta, Léo Santana, Liz e Levi na saída da maternidade após nascimento do filho por Reprodução/Instagram
Liz e o irmão, Levi por Reprodução/Instagram
Liz e o irmão, Levi por Reprodução/Instagram
Lore Improta com o filho caçula, Levi por Reprodução/Instagram
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Levi foi recebido em casa com uma decoração de balões por Reprodução/Instagram

A situação não é novidade para a dançarina. Quando ainda estava na maternidade, Lore já havia contado que as noites estavam sendo desafiadoras após o nascimento do filho. Segundo ela, depois de enfrentar cerca de 15 horas de trabalho de parto, passou a primeira noite praticamente sem dormir ao lado do bebê.

Levi nasceu na última terça-feira (26), em Salvador. O menino veio ao mundo por volta das 8h20, pesando 3 kg e medindo 50 centímetros.

Nascimento de Levi

Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia
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Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador por @renatacasalifotografia

Após receber alta, Lore e Léo Santana levaram o filho para casa, onde ele foi recebido com uma decoração especial. Balões dourados com a frase "Bem-vindo, Levi" deram as boas-vindas ao novo integrante da família.

Antes de deixar a maternidade, a influenciadora também fez questão de agradecer à equipe que acompanhou seu parto e pós-parto, incluindo médicas, enfermeiras, fisioterapeutas e consultoras de amamentação.

Quarto de Levi

Levi terá quarto exclusivo na nova mansão de Léo Santana e Lore Improta em Salvador por Divulgação
Levi terá quarto exclusivo na nova mansão de Léo Santana e Lore Improta em Salvador por Divulgação
Levi terá quarto exclusivo na nova mansão de Léo Santana e Lore Improta em Salvador por Divulgação
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Levi terá quarto exclusivo na nova mansão de Léo Santana e Lore Improta em Salvador por Divulgação

Lore e Léo já são pais de Liz, de 4 anos. Diferentemente da primeira gestação, quando teve parto normal, a influenciadora revelou que precisou passar por uma cesariana no nascimento de Levi. Sem entrar em detalhes, ela afirmou que está bem e prometeu explicar futuramente o que levou à mudança de planos.

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Tags:

Lore Improta léo Santana

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