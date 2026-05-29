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Lore Improta relata perrengue na primeira noite em casa com o filho: 'Sem pregar os olhos'

Mãe de Levi, que nasceu há apenas três dias, contou aos seguidores que passou mais uma madrugada sem dormir após deixar a maternidade

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:59

Lore Improta, Léo Santana, Liz e Levi na saída da maternidade após nascimento do filho Crédito: Reprodução/Instagram

Lore Improta já está em casa com o pequeno Levi, seu segundo filho com Léo Santana, e enfrenta intensamente a rotina com um recém-nascido. Na madrugada desta sexta-feira (29), a influenciadora compartilhou com os seguidores que ainda não conseguiu dormir nesses primeiros dias de vida do caçula.

Por volta das 3h47, Lore publicou uma foto com o bebê nos braços e falou sobre a dificuldade de descansar neste início de adaptação. "Mais uma madrugada pra conta! Ainda sem pregar os olhos. Nesse início, é assim mesmo, mamães. Não desista", escreveu ela.

Lore Improta, Léo Santana, Liz e Levi 1 de 8

A situação não é novidade para a dançarina. Quando ainda estava na maternidade, Lore já havia contado que as noites estavam sendo desafiadoras após o nascimento do filho. Segundo ela, depois de enfrentar cerca de 15 horas de trabalho de parto, passou a primeira noite praticamente sem dormir ao lado do bebê.

Levi nasceu na última terça-feira (26), em Salvador. O menino veio ao mundo por volta das 8h20, pesando 3 kg e medindo 50 centímetros.

Nascimento de Levi 1 de 11

Após receber alta, Lore e Léo Santana levaram o filho para casa, onde ele foi recebido com uma decoração especial. Balões dourados com a frase "Bem-vindo, Levi" deram as boas-vindas ao novo integrante da família.

Antes de deixar a maternidade, a influenciadora também fez questão de agradecer à equipe que acompanhou seu parto e pós-parto, incluindo médicas, enfermeiras, fisioterapeutas e consultoras de amamentação.

Quarto de Levi 1 de 3