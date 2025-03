FOLIA EUROPÉIA

Luana Piovani vira rainha no Carnaval de Portugal

Atriz compartilhou registros do desfile em suas redes sociais

A atriz Luana Piovani revelou, nesta quarta-feira (05), que comandou o posto de rainha do Carnaval de Mealhada, pequena cidade no distrito de Aveiro, em Portugal. A festa à brasileira contou com carros alegóricos de pequeno porte e a musa desfilou com uma grande coroa e adornos. >