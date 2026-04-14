ENSAIO SENSUAL

Luciana Gimenez posa seminua e critica etarismo

Apresentadora posou seminua em várias fotos que critica frases machistas

Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:26

Ensaio sensual de Luciana Gimenez Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez chamou atenção nas redes sociais na última terça-feira (7) ao compartilhar fotos de um ensaio sensual. Nas imagens, a apresentadora aparece deitada em uma cama, usando apenas calcinha e tapa seios em forma de estrela na cor preta.

“A maturidade me trouxe muitas coisas, mas a melhor delas foi o botão do ‘fuck off’ sempre ligado”, escreveu na legenda da publicação feita nas redes sociais.

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Na publicação, Luciana Gimenez traz várias fotos com frases machistas geralmente dirigidas a mulheres, como “Essas roupas não são para sua idade”.