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Luciana Gimenez posa seminua e critica etarismo

Apresentadora posou seminua em várias fotos que critica frases machistas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:26

Ensaio sensual de Luciana Gimenez
Ensaio sensual de Luciana Gimenez Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez chamou atenção nas redes sociais na última terça-feira (7) ao compartilhar fotos de um ensaio sensual. Nas imagens, a apresentadora aparece deitada em uma cama, usando apenas calcinha e tapa seios em forma de estrela na cor preta.

“A maturidade me trouxe muitas coisas, mas a melhor delas foi o botão do ‘fuck off’ sempre ligado”, escreveu na legenda da publicação feita nas redes sociais.

Luciana Gimenez

Ensaio publicado por Luciana Gimenez por Reprodução | Redes Sociais
Ensaio publicado por Luciana Gimenez por Reprodução | Redes Sociais
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Ensaio publicado por Luciana Gimenez por Reprodução | Redes Sociais

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Na publicação, Luciana Gimenez traz várias fotos com frases machistas geralmente dirigidas a mulheres, como “Essas roupas não são para sua idade”.

A apresentadora que recentemente foi demitida da Rede TV!, onde comanda o programa de entretenimento “Super Pop”, sempre fala abortamento sobre etarismo nas redes sociais e entrevistas, reforçando o papel social importante das mulheres.

Tags:

Luciana Gimenez

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