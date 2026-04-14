Luciana Gimenez posa seminua e critica etarismo

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Felipe Sena
Publicado em 14 de abril de 2026 às 18:26
A apresentadora Luciana Gimenez chamou atenção nas redes sociais na última terça-feira (7) ao compartilhar fotos de um ensaio sensual. Nas imagens, a apresentadora aparece deitada em uma cama, usando apenas calcinha e tapa seios em forma de estrela na cor preta.
“A maturidade me trouxe muitas coisas, mas a melhor delas foi o botão do ‘fuck off’ sempre ligado”, escreveu na legenda da publicação feita nas redes sociais.
Luciana Gimenez
Na publicação, Luciana Gimenez traz várias fotos com frases machistas geralmente dirigidas a mulheres, como “Essas roupas não são para sua idade”.
A apresentadora que recentemente foi demitida da Rede TV!, onde comanda o programa de entretenimento “Super Pop”, sempre fala abortamento sobre etarismo nas redes sociais e entrevistas, reforçando o papel social importante das mulheres.