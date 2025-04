DESPEDIDA

Luciano Huck lembra encontro com Papa Francisco no Vaticano: 'Um exemplo'

Comunicador lamentou a morte do pontífice nesta segunda-feira (21)

O apresentador Luciano Huck não poupou elogios ao falar sobre o encontro que teve com o Papa Francisco em 2017, no Vaticano. Em publicação nas redes sociais, o comunicador relembrou a visita e lamentou a morte do pontífice, que faleceu na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos de idade, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral, seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível.>

“Hoje o mundo se despede de um dos maiores líderes do nosso tempo, um exemplo de caridade, humanidade, escuta acolhedora e justiça. Em 2017, eu e o Padre Fábio de Melo realizamos o sonho da Tia Socorro de conhecê-lo no Vaticano. Uma mulher que na sua simplicidade, muito se assemelha ao Papa. Dedicou sua vida a cuidar de mais de 300 crianças e jovens com deficiência ou vítimas de violência, abandonados nas ruas de Belém. Agora, eles devem se reencontrar no céu. Que possamos seguir o exemplo de solidariedade, amor e união deixado por Francisco!”, contou.>

“O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino”, diz comunicado oficial.>