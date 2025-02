CINEMA PARTICULAR

Lula assiste 'Ainda Estou Aqui' pela primeira vez com netos de Rubens Paiva

Presidente compartilhou registros da sessão nesta terça-feira

Após ser indicado três vezes ao Oscar 2025, o filme ‘Ainda Estou Aqui’ ganhou agora o coração do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na última segunda (24), Lula reuniu ministros e os netos do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar brasileira, para assistir o filme e avaliou como uma oportunidade para "lembrar a importância da democracia". >

Na sessão exclusiva no Palácio da Alvorada estavam os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), e o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (PSB). >

"Finalmente assisti Ainda Estou Aqui, o filme que é orgulho nacional. Recebi os netos de Eunice e Rubens Paiva, o Juca e o Chico, além de ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado e autoridades para esta sessão especial no Alvorada", escreveu Lula em sua conta oficial no X, antigo Twitter. >