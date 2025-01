INUSITADO

Macacos invadem casa de Carolina Dieckmann e destroem cozinha: 'Quebraram tudo'

Atriz compartilhou a experiência com seus seguidores no Instagram

A atriz Carolina Dieckmann usou suas redes sociais neste sábado (25) para contar que recebeu uma visita inusitada e mal comportada na sua casa. Via stories do Instagram, Carolina mostrou a sua casa destruída e com cacos de vidro espalhados na sua cozinha. O motivo? macacos. >