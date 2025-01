ARREPENDIMENTO

Madrinha de bateria remove R$ 300 mil em procedimentos estéticos para desfilar com corpo natural após críticas

Carmen vai desfilar para a Acadêmicos do Tatuapé

A madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, de 47 anos, decidiu romper com os padrões estéticos que ela mesma construiu ao longo do tempo. Após anos de procedimentos para alcançar o “corpo perfeito”, Carmen Reis optou por reverter as intervenções para desfilar em 2025 com aparência natural.