TORTA DE CLIMÃO

Mãe de ex-BBB descobre em programa ao vivo que filha é bissexual

O momento revelador deixou Kerline sem graça e sem saber como reagir

A ex-BBB Kerline Cardoso, primeira eliminada do BBB21, passou por um momento desconfortável enquanto dava uma entrevista ao lado de sua mãe, Corcina Leite. Ao receber uma pergunta da também ex-BBB Larissa Tomásia, Corcina acabou descobrindo ao vivo no programa sobre a bissexualidade da filha. >

Participando do podcast do ex-BBB Rodrigo Mussi, Larissa questionou a sua amiga Kerline sobre seus alvos no BBB deste ano. “Ker, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Já que você é bi, né, e eu sei que é atiradora às vezes, quem do Big Brother 25 você ficaria, das mulheres da casa?”. A mãe de Kerline ficou chocada com a revelação, ficou de queixo caído e ainda fez cara de reprovação.

