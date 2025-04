TRISTEZA

Mãe de ex-Globo diz que amigos do ator sumiram após acidente e desabafa: 'Cuidei até onde pude'

Ator sofreu grave acidente de carro e sofre com sequelas

Ela também lamentou o sumiço dos amigos do ator após o acidente, embora garanta que entendo que é normal. "No dia a dia, ele conversa muito com os enfermeiros, que são as pessoas que ficam com ele, além de mim. É que chega um ponto que some todo mundo. A melhor amiga dele sumiu. No início, a gente sente. Mas depois a vida segue. Eu entendo. Eu tenho um outro filho, o João [webdesigner, de 40 anos] que mora há anos em Hamburgo, na Alemanha".>